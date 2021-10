Il primo consiglio comunale del sindaco Orlandi in programma all'auditorium

Rho

Durante la serata sarà nominato anche il nuovo presidente del consiglio comunale che dovrebbe essere Calogero Mancarella

La seduta è in programma lunedì e prevede la convalida degli eletti

E’ stato convocato per le 20.45 di domani sera, lunedì il primo Consiglio comunale di Rho guidato dal nuovo sindaco rhodense Andrea Orlandi. Questo il programma all’ordine del giorno: convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale e giuramento del Sindaco, comunicazione relativa alla formazione dei Gruppi consiliari e all’individuazione dei relativi capigruppo.

Sarà votato anche il presidente del consiglio comunale e il suo vice

Nel corso della serata sarà votato anche il nuovo Presidente del consiglio comunale che, da indiscrezioni dovrebbe essere Calogero Mancarella che avrebbe vinto il testa a testa interno al Pd con Roberto Bellofiore, e del Vice Presidente del Consiglio comunale, comunicazione del Sindaco in merito alla composizione della Giunta comunale. Infine approvazione delle Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed elezione della Commissione elettorale comunale.

La prima uscita del sindaco e dei nuovi assessori

Prima uscita del sindaco e dei nuovi assessori della giunta Orlandi. Si tratta di Paolo Bianchi, Alessandra Borghetti, Emiliana Brognoli, Maria Rita Vergani, Valentina Giro, Nicola Violante e Edoardo Marini. Il ruolo di vice sindaco è stato affidato a Maria Rita Vergani.

La seduta in streaming

La seduta in programma all'auditorium comunale di via Meda sarà trasmessa in streaming sul canale ufficiale YouTube del Comune.