Il primo appuntamento sarà domencia 14 novembre.

Il Pd lancia la campagna elettorale verso il voto 2022. Mercoledì 3 novembre lancio ufficiale di "Magenta svolta insieme, cantiere per il futuro", il percorso dei dem in vista delle amministrative dell'anno prossimo.

Il Pd lancia la campagna elettorale

A lanciare l'appello alla città, per una partecipazione piena e incentrata sui temi chiave della città, il segretario Luca Rondena, col capogruppo Enzo Salvaggio, e la prof. Viviana Maltagliati, che scende in campo a traino della società civile che vuole mettersi in gioco.

"Come PD Magenta abbiamo scelto di promuovere una piattaforma aperta - fisica e digitale - che metta al centro la partecipazione dei cittadini e i temi che riguardano il futuro della nostra comunità.

Ascolto e confronto: ripartiamo da qui, oltre i pregiudizi, i personalismi e i preconcetti che non aiutano nessuno. Perché il bene di Magenta vale molto di più. Perché da soli si va più veloci, ma insieme possiamo arrivare più lontano. Insomma, noi ci siamo, lanciamo un appello a tutta la città e siamo al servizio dei magentini", hanno detto.

Il primo appuntamento

Domenica 14 novembre, alle 10, in sala consiliare, primo evento del cantiere programmatico che mette al centro l'ascolto di tutte le realtà "che non si riconoscono in questa Amministrazione, senza preclusioni". All'evento saranno presenti anche amministratori del territorio che porteranno la loro esperienza.

I temi

Quattro le macroaree: Magenta prossima, Magenta viva, Magenta sostenibile e Magenta futura, un occhio di riguardo a sviluppo, crescita e occupazione. Il candidato sindaco? Emergerà dopo il percorso di confronto, ma nessun uomo solo al comando: "Punteremo sulla squadra, come in questi 5 anni di opposizione".