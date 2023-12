Il PD chiede le dimissioni del sindaco Nai: "Non può fare spallucce qualunque cosa accada"

Il Partito democratico di Abbiategrasso chiede a gran voce le dimissioni del sindaco Cesare Nai: "Non ha mai spiegato in maniera chiara i suoi rapporti con persone indagate nell'inchiesta antimafia Hydra".

"Fin da quando sono emersi dettagli sull’inchiesta antimafia HYDRA, abbiamo chiesto fermamente spiegazioni e chiarimenti al Sindaco e alla maggioranza - fanno sapere dal Pd di Abbiategrasso - Pur non risultando indagati, infatti, sono emersi dei rapporti tra Sindaco, esponenti della maggioranza e uno degli indagati che la procura stessa definisce “perduranti e confidenziali”. Sono diversi i punti su cui abbiamo chiesto spiegazioni: la natura di questi rapporti, la scelta di non proteggere i dipendenti comunali di fronte ad atteggiamenti apertamente intimidatori con minacce di violenza fisica e la vicenda del dehor del bar Las Vegas. Purtroppo, le spiegazioni del Sindaco sono state insufficienti. Come sempre spallucce, spallucce per la Festa del Sole, per il concerto di Niko Pandetta, per il banchetto di Lealtà e Azione in Piazza Marconi nel giorno della memoria, per il costante depotenziamento dell’Ospedale, per lo scempio della nostra linea ferroviaria che causa disagi e perdita di lavoro ai nostri concittadini. Spallucce e non solo. Addirittura, in un clima del tutto intimidatorio, a fine ottobre la sezione locale di Fratelli d’Italia si è espressa in un comunicato stampa in cui minacciava querele a chi avesse parlato del tema".