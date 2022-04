Il Pd all'attacco del primo cittadino: "Sindaco bullo"

Volano gli stracci a Corbetta tra Pd e il sindaco Marco Ballarini. Ad attaccare è stato il gruppo dem, attraverso un duro post sulle proprie pagine social nel quale ha definito il primo cittadino corbettese «il sindaco bullo».

L'attacco è partito ieri, 13 aprile 2022, quando il Partito democratico di Corbetta ha attaccato pubblicamente il primo cittadino Ballarini che ha attaccato su Facebook il 23enne segretario cittadino del Pd, Lorenzo Barbaglia:

A stretto giro di posta è arrivata la replica del primo cittadino che ha rifiutato categoricamente la definizione affibbiatagli dal centrosinistra.

"Il Pd punta il dito verso di me, ma ci tengo a ricordare che il registro da loro utilizzato, in particolare dal loro segretario, è tutt’altro che istituzionale - spiega Ballarini - Rivolgendosi a me in questo modo non posso far altro che adeguarmi e rispondere a tono. Non si può pretendere di avere rispetto se poi non lo si dà. Ho sentito parlare di “sindaco bullo”, come se fossimo dei bambini, ma siamo adulti e siamo in politica dove ognuno è responsabile delle decisioni che prende e delle azioni che fa e si deve scontrare con i risultati che raccoglie".