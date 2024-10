Il Parco Lambruschini è destinato a diventare nuovo polo dello sport

Proseguono, tempo permettendo, i lavori al parco Lambruschini di Magnago. Che presto diventerà un innovativo polo dello sport.

I lavori porteranno alla realizzazione di nuovi spazi

Grazie al contributo arrivato da Regione Lombardia, che ha finanziato gran parte dei circa 90mila euro occorrenti, il Comune ha dato il via alla riqualificazione dell'area sport presente all'interno dell'area che sorge di fianco alle scuole elementari di Magnago. Il progetto dell'Amministrazione, che non si fermerà qui, punta a creare nuovi spazi dedicati allo sport e all'intrattenimento, includendo il rifacimento completo del campo da basket, rovinato dal tempo, dall'usura e dall'utilizzo, alle volte improprio.

"Un intervento che va oltre il semplice restauro"

«Questo intervento va oltre un semplice restauro – ha affermato l'assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Binaghi - Vogliamo trasformare il Parco Lambruschini in un vero polo per lo sport e la cultura, offrendo ai cittadini non solo un campo da basket rinnovato, ma anche spazi per eventi e spettacoli».

Previsto l'inserimento di una nuova platea e la possibilità di organizzare eventi

L'area, già luogo di feste estive e non, sarà rinnovata ulteriormente. E' infatti prevista la realizzazione di un nuova platea che sarà al servizio di eventi, spettacoli e concerti. Ampia circa 40 metri quadri, la struttura in calcestruzzo armato sarà predisposta per l’alimentazione elettrica, garantendo così la possibilità di organizzare manifestazioni di diverso tipo.

"Presto il nuovo luogo di incontro per iniziative, concerti e rappresentazioni"