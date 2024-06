Il paese tra nuovi asfalti e marciapiedi

Sono iniziati a metà di questa settimana a Magnago i lavori di asfaltatura, e non solo, che riguarderanno numerose importanti via del paese.

L'intervento si protrarrà per tutto il periodo estivo

Un intervento che il Comune ha programmato sul finire dello scorso anno e che si protrarrà per tutto il periodo estivo. Non solo il tappetino stradale sarà rimesso a nuovo, ma saranno interessati anche alcuni marciapiedi comunali che necessitano di manutenzione. Il costo totale sarà di 200mila euro, a cui andrà aggiunta l'iva.

«I lavori procederemo secondo pianificazione sino al 25 agosto - specificano dall'Ente di piazza Italia - Si cercherà di contenere quanto più possibile i disagi ai cittadini».

I dettagli delle opere

Le strade (in tutte sarà rifatto il tappetino) interessate dagli interventi di asfaltatura sono: via Don Minzoni e via San Martino, a cui sarà fresato l'asfalto esistente. Sui lati nord di via Diaz e via Cadorna saranno allineati i cordoli e saranno abbattute le barriere architettoniche. Si interverrà poi in alcuni tratti di via Marconi (dal civico 82 al 90), di via Manzoni (dal 12 al 18) e nel parcheggio dell'impianto sportivo di via Montale. In via Rimembranze, infine, saranno riparati tratti di marciapiede.

«Inoltre, sono iniziati anche i lavori di realizzazione del marciapiede lungo il lato nord di via Sardegna, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Volturno sino al distributore carburanti Tamoil – proseguono dal Comune - Verranno realizzate alcune batterie di pozzi perdenti nell’area verde posta davanti al civico 44 e sotto le sedi stradali in via Volturno e via Quasimodo».

Anche in questo caso l'importo totale è di 200mila più iva, i lavori dovrebbero durare, tempo permettendo, fino a fine settembre.