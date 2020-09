I nuovi locali del Municipio a Palazzo Varese sono pronti per l’inaugurazione di sabato 19 settembre: recuperati gli affreschi del Trecento

Il Municipio di Rosate si amplia e mette in mostra i tesori ritrovati

I locali del Municipio a Palazzo Varese sono pronti per l’inaugurazione: per l’occasione è stata programmata una vera e propria giornata di festa che si svolgerà sabato 19 settembre.

I lavori di ampliamento della casa comunale erano stati avviati nel giugno 2019: la chiave del progetto è stata l’acquisizione da parte del Comune di una abitazione adiacente all’edificio. Con la sua annessione, sono così stati realizzati nuovi uffici e soprattutto la nuova sala Giunta. Il bando di gara risalente al gennaio 2019 ha previsto un importo totale stimato in 331 mila euro, frutto di oneri di urbanizzazione e spazi finanziari che si sono resi disponibili.

Nel corso della ristrutturazione, in questi mesi sono riemersi anche alcuni affreschi risalenti al Trecento, che rappresentano tra gli altri soggetti anche il castello di Rosate e la rosa già allora simbolo del territorio. I dipinti sono stati riportati al loro splendore originario sotto la supervisione della Sovrintendenza. «Sono particolarmente orgoglioso e felice perchè siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per ampliare il Municipio, un intervento che fino ad oggi era stato messo un po’ a margine degli obiettivi per le opere pubbliche – commenta il sindaco Daniele Del Ben – Ed invece così facendo abbiamo anche recuperato un patrimonio artistico di assoluto valore. Mettiamo inoltre i nostri dipendenti in condizioni lavorative migliori. E’ stata una scelta coraggiosa e siamo felici di essere stati ripagati».

Sabato 19 settembre la giornata inizierà con una visita guidata dalle 10. Il Palazzo resterà aperto al pubblico sino alle 18. Sarà inaugurata inoltre la mostra «Venti-Arte a Rosate», esposizione di opere e fotografie curata da Emanuel Bullita con il contributo di alcuni artisti rosatesi e del Nuovo gruppo fotografico. Le celebrazioni avranno un preludio nella serata di venerdì 18 settembre: alle 21 il Corpo bandistico di Rosate si esibirà in piazza.