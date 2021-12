Il Movimento 5 stelle e i botti di fine anno che avrebbero voluto fermare ma...

Rescaldina

I grillini fanno notare le contraddizioni dell'assessore Gianluca Crugnola, nel 2016 contrario ai botti ma che oggi non è intervenuto sulla questione

Nel fare gli auguri a tutti i cittadini di un sereno e migliore 2022, i grillini di Rescaldina auspicano un utilizzo responsabile dei famigerati "botti di fine anno". Sottolineano infine come la loro mozione del 2016 per limitarne l'uso fu sostenuta dall'attuale assessore della Polizia locale Gianluca Crugnola, oggi silente sul tema.

I grillini sottolineano le contraddizioni della maggioranza

Non possiamo però non ritornare indietro di qualche anno, quando al consiglio comunale di fine 2016 avevamo proposto una mozione che impegnava l'allora sindaco (oggi capogruppo di Vr) ad emanare una ordinanza mirata e restrittiva per limitarne notevolmente l'utilizzo. La nostra proposta era stata bocciata dalla allora (e attuale) maggioranza.

Ricordiamo che l'allora capogruppo di Vr è oggi il sindaco, mentre chi appoggiava in maniera decisa la nostra proposta siede oggi nei banchi della Giunta ed ha la responsabilità della Polizia locale (l'assessore Gianluca Crugnola), ma l'ordinanza anche quest' anno non c'è stata. Come dire che la visione politica è questione di prospettiva.

