Il Ministro Elena Bonetti arriva in piazza per sostenere il candidato Eleonora Pradal FOTO

Il ministro delle Pari opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, al gazebo di Italia Viva a Parabiago per sostenere la candidata sindaco di +Parabiago Viva Eleonora Pradal. Insieme a lei, quasi a sorpresa, anche il senatore Eugenio Comincini.

È successo questa mattina, sabato 12 settembre 2020, nella centralissima piazza Maggiolini, dove la ministra ha tenuto anche un piccolo discorso.

A prendere parola anche il capolista Pino Lionetti, che ha sottolineato come “noi avremmo voluto fare lista unitaria ma qualcuno ha preferito guardare al suo orticello”.

“Una caratteristica di noi di Italia Viva è che vediamo la possibilità di entrare nel vissuto comunità per metterci al suo servizio – ha poi sottolineato Bonetti – Siamo al servizio delle comunità, ascoltandole e dobbiamo mettere in concreto la nostra progettualità. Non siamo qua per occupare degli spazi. È importante che Eleonora abbia detto ‘ci sono’ con la sua squadra per un progetto che inizierà, non un risultato che dobbiamo portare a casa. Sono orgogliosa di dire che sosteniamo Eleonora, ma c’è di più. C’è un’alleanza stretta per lavorare insieme per l’Italia”.

A concludere gli interventi la candidata sindaco Pradal: “Porteremo avanti una politica a sostegno famiglie – ha spiegato – Tutti noi vogliamo le famiglie più protagoniste e abbiamo l’occasione di farlo con queste elezioni”.

