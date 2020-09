Il ministro delle Pari opportunità in piazza con +Parabiago Viva

Il ministro delle Pari opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, in piazza Maggiolini a Parabiago a sostegno di Eleonora Pradal, candidata sindaco di +Parabiago Viva.

Un ministro in piazza

Mancano poco più di una settimana all’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre 2020, e le liste che si sono presentate a Parabiago stanno mettendo in campo i loro ultimi assi nella manica. Uno degli appuntamenti di questo weekend riguarda la lista +Parabiago Viva. Infatti, Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e della Famiglia sarà in piazza Maggiolini a Parabiago sabato 12 settembre 2020, intorno alle 12, proprio per sostenere la candidata sindaco Eleonora Pradal.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE