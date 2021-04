Abbiategrasso: rappresentanti dell’associazione Marinai d’Italia hanno Consegnato al sindaco un manifesto che verrà appeso in alcune sedi comunali, per celebrare la «Giornata del Mare» dell’11 aprile

Il manifesto dei Marinai d’Italia per la «Giornata del mare»

Mercoledì mattina i rappresentanti dell’associazione nazionale Marinai d’Italia – sezione F. Bona di Abbiategrasso e Corsico hanno Consegnato al Comune di Abbiategrasso un manifesto che verrà appeso in alcune sedi comunali, per celebrare la «Giornata del Mare» che ricorre l’11 aprile. Presenti il sindaco Cesare Nai e l’assessore all’istruzione Eleonora Comelli. «Non potendo organizzare per il momento eventi con le scuole abbiamo deciso di fare questo manifesto propedeutico ai futuri incontri che faremo con gli studenti, e che stiamo consegnando ai sindaci del territorio – spiega il presidente Francesco Temporiti – Vuole essere, oltre che un omaggio ai quattro più importanti navigatori italiani, anche un’introduzione agli argomenti che speriamo di poter esporre al più presto».

Comelli: “Speriamo l’anno prossimo in un evento in presenza”

«Ringraziamo Anmi per questo contributo – dichiara Comelli – Speriamo per il prossimo anno scolastico di poter organizzare conferenze in presenza con gli studenti, per permettere ai ragazzi di conoscere questa realtà parte importante della storia italiana».