Il governatore Fontana in visita all’hub vaccinale di Abbiategrasso

Il governatore lombardo Attilio Fontana in visita questa mattina all’hub vaccinale allestito ad Abbiategrasso. Riflettori anche sul futuro dell’ospedale (articolo in aggiornamento)

Il governatore lombardo Attilio Fontana in visita questa mattina all’hub vaccinale allestito ad Abbiategrasso, nell’area della Fiera di via Ticino, punto di riferimento per tutto l’Abbiatense e non solo in queste settimane di campagna per sconfiggere il Covid. L’occasione è considerata importante dal sindaco abbiatense Cesare Nai ma anche da tutto il territorio per affrontare con i massimi vertici regionali anche altre tematiche relative alla sanità. In primis il tema del futuro dell’ospedale di Abbiategrasso e le strategie per i presidi ospedalieri del territorio, che comprende anche le strutture di Magenta e Legnano.

La protesta: “Un pronto soccorso H 24 per l’Abbiatense”

E di fatti al suo arrivo poco dopo le 9, il governatore è stato accolto anche da qualche manifesto e cartellone di protesta: “La politica deve rispondere ai bisogni dei cittadini dell’Abbiatense”, si legge su uno di questi, con la richiesta di un “pronto soccorso H24 per il territorio dell’Abbiatense”. La protesta è promossa dal Movimento per la difesa del cittadino malato