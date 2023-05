Il gettone di presenza per l'Emilia Romagna

Gesto simbolico dei consiglieri comunali di minoranza a Settimo Milanese.

Il gruppo di opposizione, formato dal consigliere comunale Ruggiero Delvecchio e dai consiglieri della Lega, ha deciso di donare il gettone di presenza del Consiglio comunale.

Un gesto simbolico, del valore di poche decine di euro, che vuole però essere di esempio.

“Un piccolo gesto simbolico, che ci auguriamo venga fatto proprio anche dalla maggioranza per lanciare un messaggio di vicinanza a famiglie che hanno perso tutto. La politica, a ogni livello, non può e non deve lasciarle sole” – afferma il consigliere Delvecchio