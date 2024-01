Il “Fungo” torna sui banchi del Consiglio comunale di Nerviano

“Occorre rendere questo edificio utile per tutta la cittadinanza e chiarire il suo futuro urbanistico. Nella speranza che si arrivi a una soluzione per riqualificare in qualche modo il fatiscente edificio ". Questa l’interpellanza che sarà discussa in Consiglio comunale il prossimo 25 gennaio e presentata dal gruppo consiliare “con Nerviano” e il gruppo consiliare “Lega Salvini Lombardia”.

Oggetto dell’ interpellanza è il “Fungo” di Garbatola, frazione di Nerviano, ossia l’edificio abbandonato ormai da anni che sorge lungo la via 20 Settembre della frazione. Un immobile che i nervianesi ben conoscono e che da anni è il simbolo dell’incuria e sporcizia.

Si tratta, come noto, di una struttura da un valore di alcune migliaia di euro: nata negli anni Novanta, nel 2008 si era assistito al cambio di destinazione da alberghiero a residenziale. Ma l'immobile non è mai stato abitato da nessuno se non da chi non ha un tetto dove stare, tra l'altro lasciando nei diversi piani rifiuti di ogni tipo e degrado tanto che negli anni si erano registrati anche dei blitz da parte dei Carabinieri.

E proprio qui il 12 gennaio scorso un 25enne è precipitato dal sesto piano della struttura morendo sul colpo.