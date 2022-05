Il consiglio d'istituto e l'associazione genitori scrivono ai candidati sindaco

Elezioni amministrative

Al centro delle domande al candidato sindaco di Magenta, la proposta didattica e le strutture scolastiche.

In vista delle elezioni amministrative di Magenta del 12 giugno il consiglio di istituto e l'associazione genitori scrivono ai candidati sindaco.

La lettere diretta ai candidati

Genitori e consiglio d'istituto scrivono ai candidati che il 12 giugno prossimo si sfideranno per guidare la città di Magenta. Al centro della lettera, la scuola, sia per quanto riguarda l'attività didattica, che per quanto riguarda gli edifici e la cura del patrimonio scolastico. Domande per le quali richiedono delle risposte in vista del futuro quinquennio di governo.