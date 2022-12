Il Comune vende il terreno della Rsa per quasi 3 milioni di euro

Il Comune di Vittuone ha venduto alla società che gestisce la Rsa Il Gelso il terreno su cui si trova per la cifra di 2,8 milioni di euro.

Il terreno della Rsa venduto per quasi tre milioni di euro

È stato firmato l’accordo tra il Comune e “Argento Vivo”, la società che gestisce la casa di riposo “Il Gelso”, per la vendita alla stessa società del terreno su cui sorge la RSA. Di fatto tale vendita era già prevista nella convenzione, di durata trentennale, firmata tra le parti nel 2002 e successivamente modificata nel 2006, che dà la possibilità all’assegnatario di esercitare il “diritto di opzione” per l’acquisto del terreno. Di tale possibilità si è avvalsa la società “Argento Vivo”, avanzando la richiesta di acquistare il terreno già a fine 2021.

Mantenuta la convenzione per i vittuonesi

La vendita, superati alcuni problemi burocratici, è stata ufficializzata, con firma davanti al notaio, lo scorso 14 dicembre: il terreno diventa di proprietà di “Argento Vivo” a fronte di una cifra di ben 2.881.000 euro, cifra emersa dalla perizia redatta da un professionista. Naturalmente questa cessione non farà venir meno gli altri punti importanti della convenzione, come, ad esempio, le riduzioni sulle rette per gli ospiti vittuonesi della casa di riposo.

Un introito importante per le casse comunali

Nel contempo l’Amministrazione comunale potrà utilizzare questo introito, così importante, per tutta una serie di investimenti, come è stato spiegato dal Sindaco Laura Bonfadini e dall’Assessore alle opere pubbliche Roberto Cassani nella seduta del Consiglio comunale del 23 novembre scorso in cui è stata approvata un’importante variazione di bilancio proprio in vista della vendita del terreno.

Ecco come verranno spesi

Dunque, 1.300.000 euro serviranno per il rifacimento di diverse vie comunali e marciapiedi; potranno poi essere finanziate le ristrutturazioni delle palazzine di proprietà comunale in via Zara e in via Gramsci, la prima destinata ad uso sociosanitario e l’altra per le associazioni locali, nonché altri lavori, come l’adeguamento del Teatro Tresartes e dell’Asilo Nido alla normativa per la prevenzione degli incendi e l’arricchimento dei parchi cittadini di via Piave, via Cadorna, via Gramsci, nonché del parco Lincoln, con nuovi giochi, pavimentazione antitrauma, nuove panchine e

cestini portarifiuti.