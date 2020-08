Il Comune vara il “Piano famiglia”: aiuti e agevolazioni

Il Comune vara il “Piano famiglia”: ecco le misure messe in campo dall’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore.

Il Comune vara il “Piano famiglia”

Si chiama “Piano famiglia” ed è la serie di provvedimenti a sostegno dei nuclei familiari promosso dal Comune di Cerro Maggiore.

“In un periodo dove la famiglia è sempre più in difficoltà e la genitorialità diventa sempre più complicata abbiamo voluto necessariamente rivolge grande attenzione alla famiglia, nucleo costitutivo della comunità, agendo con concretezza una volta diventata sindaco – afferma il sindaco Nuccia Berra – In questo periodo di estrema difficoltà economica e sociale abbiamo moltiplicato gli sforzi e, con importanti manovre di bilancio, siamo riusciti a finanziare tante agevolazioni concrete in supporto delle famiglie di Cerro Maggiore e Cantalupo”.

Ed ecco le iniziative: “Proprio in questi giorni è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune il bando per accedere al contributo economico per le famiglie con figli iscritti ad asili privati paritari – prosegue il primo cittadino – La somma massima varierà dai 100 euro ai 200 euro e servirà al ristorno delle rette pagate nel periodo Covid. Abbiamo voluto agevolare il più possibile le famiglie estendendo il temine di osservazione delle domanda fino al 3 ottobre. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento, rilasciata dall’asilo paritario, che attesti il pagamento della retta per un periodo compreso tra il mese di Marzo e Giugno 2020. A questa misura si aggiunge l’azzeramento di rette e contributi per i servizi scolastici comunali, effettuato in automatico incrociando i dati comunali delle iscrizioni, già in nostro possesso”.

E prosegue: “Oltre a tutto questo voglio ricordare il grande impegno economico, sociale ed organizzativo messo in campo per la realizzazione dei centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni compresi. Grazie al lavoro sinergico tra Comune, Parrocchie, Virtus Cantalupo, Una casa per pollicino e Corpo musicale cittadino sono state realizzate quattro differenti proposte che hanno permesso di andare incontro alle esigenze delle singole famiglie. Quattro progetti complementari e concreti che hanno permesso a bambini e ragazzi di ritrovare la socialità perduta in un’estate molto difficile. Quattro progetti in cui il comune ha investito grandi risorse (oltre 100mila euro). Devo altresì sottolineare che i progetti sono nati in un clima di incertezza normativa e senza certezze sul cofinanziamento statale (definito sui 30mila euro), ma tutti ci siamo impegnati sull’obiettivo, senza inutili polemiche, e siamo soddisfatti del risultato ottenuto”.

Per concludere il nuovo bonus bebè: ” Un progetto ambizioso in cui ho sempre creduto e che, alla prova dei fatti, funziona e soprattutto soddisfa le famiglie. Ad oggi sono stati distribuiti quasi 50 bonus bebè che i neogenitori potranno spendere presso la farmacia comunale per prodotti rivolti alla prima infanzia a cui, in accordo con la Farmacia stessa, saranno applicati prezzi calmierati. In tal modo il buono vale ancora di più! Il nostro ‘Piano per la famiglia’ è un investimento sul futuro che siamo riusciti a realizzare grazie al lavoro ed alla determinazione dell’assessore al Bilancio, Matteo Bocca, e all’unanimità d’intenti che la mia squadra ha dimostrato di avere”.

