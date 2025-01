Il Comune premia gli sportivi meritevoli

Il Comune di Rescaldina ha rinnovato ieri, venerdì 10 gennaio 2025, in auditorium la premiazione degli sportivi, ma anche le società, che si sono meglio distinti nel corso dell'anno passato.

Per la categoria "atleti vincitori di competizioni", sono stati premiati:

Per la categoria "Atleti vincitori nella vita", finalizzata a omaggiare chi ha raggiunto dei particolari traguardi di crescita personale, sono stati premiati:

In questa categoria è stato omaggiato Antonio Trovisi degli "Arcieri del Sole" di Solaro, già campione del mondo nell'anno precedente, che si conferma in Austria campione europeo di tiro con l'arco categoria "arco storico seniores".

Sono state omaggiate le squadre:

Uno speciale riconoscimento è stato consegnato a Fernando Landonio, già "Stella d'oro 2022", insignito da Regione Lombardia e insignito di diversi meriti sportivi, Presidente Fipsas e dirigente nazionale, che si è aggiudicato nel 2024 tre medaglie d'oro ai Mondiali di pesca con Nazionale Italiana Master Femminile, con squadra disabili e con squadra veterani.

Per questa speciale categoria il riconoscimento è andato a:

Si è svolta la seconda edizione della consegna delle benemerenze sportive, un evento fortemente voluto dall'Amministrazione comunale per dare un piccolo riconoscimento alle tante eccellenze che abbiamo sul nostro territorio, ma di cui spesso non siamo a conoscenza o di cui ci dimentichiamo. Eccellenze che riflettono qualche volta risultati ottenuti sul campo, altre volte vere e proprie storie ed esempi dentro e fuori dal campo. Le benemerenze sono state assegnate su proposta delle associazioni dopo il vaglio di una commissione composta da Assessore allo Sport, Responsabile Area Servizi alla Persona (Claudia Pigorini) e presidente consulta sport (Alberto Rossetti) e spaziano tra atleti, squadre, dirigenti e categorie speciali, a dimostrazione di una pluralità di componenti sportive che rendono possibile non solo fare sport, ma includere e creare un tessuto sociale che si arricchisce tramite significativi percorsi di formazione personale e sportiva, che queste benemerenze pubbliche fanno emergere e valorizzano