Il Comune fa uno sconto del 20% a tutti sulla Tari

Il Consiglio comunale di Bareggio, su proposta della maggioranza, ha approvato una riduzione del 20% sulla parte variabile della tassa rifiuti (Tari) per tutte le utenze domestiche.

Sconto Tari per aiutare le famiglie

«Si tratta di un altro provvedimento adottato dalla nostra Amministrazione per andare incontro alle famiglie di Bareggio in questo anno particolare e difficile per i motivi che tutti sappiamo – ha spiegato l’assessore al Bilancio Nico Beltramello – Le famiglie troveranno lo sconto nel bollettino del saldo, da pagare entro il 31 gennaio». Per i cittadini di Bareggio un risparmio complessivo di circa 105mila euro. La delibera è stata approvata all’unanimità.

