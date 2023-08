Il Comune di Castano vara il bonus piscina

Il Comune di Castano Primo vara il «bonus» piscina. Previsti 100 abbonamenti bisettimanali e 20 all inclusive che verranno assegnati in forma gratuita ai cittadini che dimostreranno di possedere di specifici requisiti.

Un'opportunità concreta

Se n’era parlato la scorsa settimana tra i banchi del parlamentino cittadino. Ora è invece diventato una possibilità concreta. Sono le agevolazioni che la Ticino nuoto ha deciso di riconoscere a determinate categorie di cittadini residenti. Si tratta di 100 abbonamenti bisettimanali e 20 all inclusive che verranno assegnati in forma gratuita ai cittadini che dimostreranno di possedere di specifici requisiti.

Le condizioni per ottenere i 100 abbonamenti

Partiamo dai 100 abbonamenti bisettimanali. Nella fattispecie le agevolazioni copriranno l’arco temporale compreso tra il lunedì e il venerdì nelle fasce orarie che verranno messe a disposizione dalla struttura e interesseranno la scuola nuoto per l’anno scolastico 2023/2024. Gli abbonamenti vengono riservati ai bambini tra 6 e 13 anni residenti a Castano Primo, i quali dovranno avere un Isee minorenni non superiore a 8.700 euro. Una possibilità estesa ai bambini che rientrano nella stessa fascia d’età e che verranno segnalati dal Servizio sociale professionale indipendentemente dall’indicatore economico, per particolari situazioni di disagio.

I criteri che seguiranno gli uffici nel riconoscimento dell’abbonamento prenderanno in considerazione l’Isee e, a prescindere dallo stesso, la priorità andrà alle persone segnalate dal servizio sociale professionale. Nel caso di mancato esaurimento degli abbonamenti disponibili, i rimanenti verranno concessi a sportello sussistendo i requisiti fino ad esaurimento e comunque non oltre il termine della scuola nuoto (giugno 2024).

20 abbonamenti all inclusive

Previsti poi 20 abbonamenti all inclusive che saranno validi dal giorno dell’attivazione (settembre 2023) al 31 agosto 2024. Quanto ai requisiti, bisognerà rientrare nella fascia over 65 anni in qualità di residente castanese e avere un Isee ordinario non superiore a 8.700 euro. Destinatari over 65 anni saranno inoltre segnalati dal Servizio sociale professionale in situazione di disagio. L’eventuale mancata fruizione dei mesi dell’abbonamento annuale All inclusive non dà diritto ad alcuna forma di recupero oltre la data del 31 agosto 2024.

I termini per presentare le domande

La domanda deve essere compilata e firmata su apposito modulo di richiesta reperibile sia sul sito del Comune di Castano Primo all’indirizzo: www.comune.castanoprimo.mi.it sia in formato cartaceo rivolgendosi direttamente all’ufficio Servizi Sociali del Comune. Le richieste dovranno pervenire entro il 15 settembre alle 12.30.