Lunedì 19 maggio alle 21 l’Amministrazione di Abbiategrasso si confronta su Zoom con i rappresentanti delle associazioni dei commercianti locali.

Il commercio ai tempi del Coronavirus: videoconfronto ad Abbiategrasso

Il commercio ai tempi del Covid-19: l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso organizza un incontro pubblico in videoconferenza con le associazioni di categoria ed i commercianti abbiatensi per capire l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese come è stata vissuta dagli stessi commercianti, ed ascoltare suggerimenti e misure per contrastarla da parte degli stessi.

Per coloro che desiderassero intervenire, informa la nota del Comune, è necessario prenotarsi preventivamente inviando email a: assessore.bottene@comune.abbiategrasso.mi.it L’incontro è fissato per il 19 maggio alle 21.

Per accedere occorre scaricare la piattaforma Zoom e cliccare a QUESTO LINK

