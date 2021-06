Il centrodestra unito di Rho presenta il suo candidato sindaco: Daniele Paggiaro.

Il centrodestra unito di Rho presenta il candidato sindaco per le amministrative di ottobre. Si tratta di Daniele Paggiaro, rhodense fondatore della lista civica SiAmoRho.

"La prima cosa che faremo per la città è un piano per il sociale, per le case, per il lavoro. Sarò un sindaco a tempo pieno e le esigenze dei nostri cittadini saranno al primo posto. Sarà il comune ad andare a ascoltare le loro problematiche, non dovranno essere loro ad andare in comune".