Il centrodestra trova l’accordo: “Correremo uniti”

A Sedriano il centrodestra correrà unito alle elezioni amministrative della prossima primavera. La conferma è arrivata mercoledì sera al termine della riunione cui hanno partecipato Danilo Patanè, coordinatore di Forza Italia, Maurizio Mucciarelli, referente di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Sisti, reggente della sezione sedrianese della Lega.

Il centrodestra trova l’accordo

«Abbiamo raggiunto un accordo di massima al fine di andare uniti alle future elezioni comunali – ha dichiarato Patanè (Forza Italia) – Un messaggio chiaro, per restituire la buona politica ai cittadini di questo paese, che ha bisogno di essere governato da persone appassionate, competenti ed esperte, con una visione volta a ribaltare le condizioni pietose in cui si trovano le infrastrutture, le strade, gli impianti sportivi e i servizi ai cittadini, ormai ridotti al minimo sotto tutti i punti di vista, e rimediare agli errori e alle brutture consumate da questa Amministrazione».

Soddisfatto anche Mucciarelli (Fratelli d’Italia): «Mi fa piacere che finalmente ci siamo seduti tutti attorno a un tavolo – ha commentato – La serata è stata positiva: ci siamo incontrati, confrontati, chiariti le idee e convinti di fare un percorso che ci porterà a correre insieme con i simboli di partito».

Anche per Sisti (Lega), l’incontro è stato proficuo: «Andremo convintamente uniti per il bene di Sedriano, per ridare al paese quella normalità e quella serenità che merita dopo i disastrosi governi dei commissari e dell’attuale Giunta 5 Stelle».

Ora altri incontri per definire programma e candidati

Seguiranno altri incontri per definire i punti salienti del programma, la squadra e il candidato sindaco. A questo proposito, bocche cucite dai referenti dei partiti anche se qualche nome inizia a circolare. Si è parlato di Paolo Garavaglia, numero uno del Basket Sedriano, e qualcuno avrebbe proposto anche Andrea Gambarotto, già segretario della Lega. Resta poi la suggestione Alfredo Celeste, che con un centrodestra unito e una squadra competitiva potrebbe ripensarci e scendere di nuovo in campo per provare a prendersi quella rivincita che sogna da ormai otto anni.

