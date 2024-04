Il centrodestra ha fatto la sua scelta sarà Danila Maddonini il candidato sindaco

La notizia era nell’aria da tempo anche se la diretta interessata, Danila Maddonini l’ha sempre smentita. E’ lei, l’ormai ex vice sindaco di Lainate la candidata sindaco della coalizione di centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e dalla lista civica Progetto Comune Maddonini sindaco.

I segretari dei partiti "Dopo un attento percorso di valutazione e ascolto, abbiamo individuato il candidato perfetto"

La notizia ufficiale è arrivata all’ora di pranzo di oggi attraverso un comunicato firmato dai segretari cittadini dei vari partiti. «La coalizione di Centro-Destra, formata da Forza Italia - Noi Moderati, Fratelli d'Italia e Lega, - si legge nel comunicato - è orgogliosa di comunicare il proprio pieno sostegno alla candidatura di Danila Maddonini a Sindaco di Lainate. Negli ultimi mesi, le segreterie provinciali hanno collaborato attivamente con i rappresentanti locali per individuare la figura più qualificata per rispondere alle complesse esigenze del nostro territorio. Dopo un attento percorso di valutazione e ascolto, abbiamo individuato in Danila Maddonini il candidato perfetto.»

Cinque anni da vice sindaco e 10 da assessore

Cinque anni da vice sindaco, 10 da assessore, Maddonini è una politica d’esperienza. «Danila ha profuso un impegno costante al servizio della comunità, dimostrando una profonda conoscenza delle dinamiche locali e un forte senso di responsabilità. La sua passione unita alla sua competenza amministrativa, la rendono la scelta naturale per guidare il futuro di Lainate - affermano i segretari dei partiti di centrodestra - Siamo certi che, con la sua esperienza ed il suo impegno, sia in grado di realizzare una visione condivisa di benessere e crescita per la collettività lainatese. Esprimiamo quindi il nostro più sincero riconoscimento a Danila Maddonini per aver accettato questa sfida e ai nostri militanti per il loro costante supporto nel portare avanti questa preziosa candidatura.