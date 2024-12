Il centrodestra diserta il Consiglio comunale: "Gestione inadeguata e superficiale dei lavori"

Il centrodestra unito diserta il Consiglio comunale di Legnano.

Il centrodestra non si presenta in Consiglio comunale

Gli esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Toia e Lega Salvini premier non si sono presentati alla seduta programmata per la serata di oggi, martedì 3 dicembre, per denunciare "la gestione sempre più inadeguata e superficiale della programmazione dei lavori in aula e di tutto ciò che li precede (commissioni consiliari-conferenza dei capigruppo) da parte di questa Amministrazione".

I quattro "punti critici che non si possono ignorare"

I partiti di centrodestra hanno affidato le proprie ragioni a un comunicato stampa nel quale elencano una serie di "punti critici" che a loro parere "non si possono ignorare, ancora una volta". Ecco quali:

"Imposizioni delle date dei Consigli comunali. Concentrazione di convocazioni di commissioni solo pochi giorni prima del Consiglio o addirittura il giorno precedente determinando così tempi insufficienti per l’analisi e lo studio dei documenti. Convocazioni di commissioni e conferenza dei capigruppo ritirate e poi aggiornate ad altre date. Totale mancanza di volontà di discutere le istanze portate dai consiglieri di opposizione in tempi utili per evitare che le stesse perdano di significatività".

"Ogni sgarbo fatto a noi è uno sgarbo fatto ai legnanesi"

Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Toia e Lega Salvini premier proseguono:

"Vogliamo ricordare a questa Amministrazione che ciascun consigliere è espressione della democrazia rappresentativa e di conseguenza, ogni 'sgarbo' fatto nei nostri riguardi, è uno 'sgarbo' fatto ai legnanesi. È inaccettabile subire costantemente queste prove di forza da parte di un’Amministrazione che ha ampiamente dimostrato di non avere la capacità di confrontarsi in modo democratico e costruttivo per il bene della nostra città".