L'opposizione diserta il Consiglio comunale di Legnano, la maggioranza: "Lo spieghino ai cittadini"

Nella giornata di ieri, 3 dicembre 2024, i banchi dell'opposizione durante il Consiglio comunale di Legnano sono rimasti vuoti per la protesta dei consiglieri di centrodestra: una decisione che ha spinto la maggioranza a pubblicare una noto per esprimere il proprio sdegno.

Il centrodestra diserta il Consiglio comunale di Legnano

"Ieri 3 dicembre i banchi dei consiglieri di centro destra sono rimasti vuoti - fanno sapere gli esponenti di Partito Democratico Legnano, Insieme per Legnano, Legnano Popolare e RiLegnano - Abbiamo, ancora una volta, assistito ad una triste scena nel nostro Consiglio comunale, organo che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini legnanesi. Usiamo il condizionale perché non partecipando al Consiglio comunale nel quale veniva esposto il bilancio previsionale (per intenderci come vengono spese le finanze pubbliche) non si rappresenta proprio nessuno! Cosa direte ai legnanesi che confidavano in voi per portare le proprie idee anche all'interno del bilancio del comune? Forse che era più importante protestare per delle convocazioni di commissioni consiliari fatte a norma di legge piuttosto che assistere alla presentazione del bilancio previsionale?".

Gli altri punti all'ordine del giorno