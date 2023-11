Il caso moschea atterra sul tavolo dell'Ue

A Castano Primo rimangono gli strascichi del blitz di cui si era reso autore la scorsa settimana l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca e che aveva avuto l’obiettivo di opporsi all’eventuale progetto di creazione di una seconda moschea in paese.

Dopo il botta e risposta tra il Carroccio e il Partito Democratico, con il sindaco Giuseppe Pignatiello che, lo ricordiamo, era andato su tutte le furie dopo l’interruzione dei lavori del Consiglio comunale da parte dell’onorevole leghista, è stato lo stesso primo cittadino a prendere provvedimenti. Pignatiello ha scritto direttamente alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, parlando di «fatto increscioso» di fronte al quale chiedono all’istituzione con sede a Strasburgo di «stigmatizzare il comportamento evidentemente scorretto e fuori luogo di cui si è reso protagonista l’eurodeputato Ciocca».

Questo il ragionamento svolto dal sindaco Pignatiello e da coloro che hanno firmato il documento:

«Si possono avere anche posizioni differenti, ma non è accettabile una tale mancanza di rispetto per le Istituzioni». Resta il rammarico per la mancata adesione agli intenti di questa lettera da parte delle forze di opposizione, a cui Pignatiello aveva chiesto di prendere le distanze. «Dispiace constatare che le opposizioni decidano di non mettersi al nostro fianco in difesa della cittadinanza contro chi prova a prendere in giro i cittadini castanesi ma non solo».