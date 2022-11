Il caro vita taglia il bonus libri per le scuole

Il Comune di Bollate ha sospeso il bonus libri per quest'anno per dirottare gli aiuti economici alle famiglie per il pagamento delle bollette energetiche.

Il carovita taglia il bonus libri

Più soldi per le bollette, meno per le famiglie. Il contributo comunale per sostenere le spese dei libri di testo per le scuole secondarie di primo grado quest’anno non arriverà. E nessuno può farci niente, perché la motivazione è semplice e chiara a tutti: il caro vita.

Il «Bonus libri» introdotto l’anno scorso dall’Amministrazione era un grande esempio virtuoso di aiuto concreto alle famiglie e stimolo allo sviluppo di un’economia circolare. Il bonus, infatti, era rivolto all'acquisto di materiale scolastico dall'importo di euro 180 ognuno, spendibile solo in esercizi commerciali di Senago: tutte le famiglie di alunni che frequentavano la scuola secondaria di primo grado erano beneficiarie di questo aiuto.

Le parole dell'assessore

Ne ha parlato l’assessore competente, il Tenente Colonnello Saverio Cucinotta: