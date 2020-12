Il Capogruppo di Fratelli d’Italia scrive a Giuseppe Conte… ma lui non ha ancora risposto.

Due settimane fa, il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Giuliano Polito, ha mandato una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sullo stato degli esercizi commerciali del settore somministrazione.

Il Capo del Governo non ha risposto.

Intanto, la Lombardia è diventata “Zona Gialla”, ma ” mentre i nostri albergatori, i nostri baristi e i nostri ristoratori si approvvigionavano di merce deperibile e organizzavano la riapertura dei loro esercizi commerciali, il governo Conte e la sua pletorica corte di tecnocrati richiudevano tutto, in fretta e furia: il (fu) “avvocato del popolo” – parole sue – ha punito i cittadini lombardi per essere andati a fare le compere natalizie. Una tragicomica via di mezzo tra il Grinch di Jim Carrey e lo Scrooge di Charles Dickens, che ci ha rubato feste e lavoro.

Esprimiamo la nostra solidarietà assoluta e radicale ai nostri imprenditori. Siamo pronti a difendere il loro legittimo diritto a lavorare con ogni mezzo e in ogni sede”.

