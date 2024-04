Il candidato del centrodestra ad Arluno è Luigi Alfieri

Nasce il nuovo progetto di lista civica “Arluno Domani”, sostenuto da Lega, Forza Italia, e Fratelli d’Italia, che propone Luigi Alfieri come candidato sindaco di Arluno per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

Luigi Alfieri è il candidato sindaco per il centrodestra a Arluno

Vivere Arluno in prima persona consente di immergersi nelle dinamiche della città, apprezzandone le qualità e soffrendone le mancanze. La necessità di condividere un paese ordinato, sereno e ospitale ha alimentato il desiderio di Alfieri di passare da cittadino a Primo Cittadino.

“La mia candidatura è il punto di arrivo del processo costruttivo condotto con le forze politiche di centrodestra e con rappresentanti della società civile, e nasce dal dovere morale di offrire ai miei concittadini un’alternativa seria e credibile alla stagnazione degli ultimi anni. Per questo motivo, è mia intenzione proporre agli arlunesi un programma chiaro e ben strutturato, basato sui numeri e sulla fattibilità degli interventi, che non offra promesse fumose ma progetti concreti” ha dichiarato Alfieri.

I punti cardine del programma elettorale

Proprio su questa filosofia si fondano i punti cardine del suo programma:

• il miglioramento del decoro urbano, che garantisca una maggiore pulizia, manutenzione e cura del territorio

• la creazione di spazi ed eventi dedicati alla vita dei cittadini, e in particolare dei giovani

• un totale ripensamento della viabilità che renda il traffico più scorrevole e il centro più vivibile

Le parole degli esponenti dei partiti coinvolti

“La nostra coalizione ha deciso di sostenere Luigi Alfieri perché, non essendo iscritto a nessun partito, è una figura di garanzia in grado di interpretare al meglio i valori del centrodestra. Inoltre, stante anche la sua lunga esperienza di consigliere comunale, in carica dal 2009, Luigi è una persona rappresentativa del tessuto sociale di Arluno, ed è in sintonia con le istanze del nostro territorio” hanno dichiarato congiuntamente Enzo Nielfi (Lega), Alberto Zacchello (Forza Italia), e Roberto Cassani (Fratelli d’Italia).

Questo nuovo progetto civico è dunque un invito per tutti gli arlunesi a partecipare al rinnovamento della città tramite il sostegno ad un candidato sindaco che ricoprirà il suo ruolo a tempo pieno, e che scenderà in campo in prima persona, guidato dalla concretezza e dall’esperienza, per restituire ad Arluno lo spirito di comunità e di appartenenza.