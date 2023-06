Il campus dell'Università statale al distretto Mind di Rho

Soddisfazione da parte del deputato leghista Fabrizio Cecchetti all'approvazione del progetto definitivo di trasferimento del campus dell'Università Statale al distretto Mind di Rho.

Il campus della Statale al distretto Mind

L’area ex Expo, dove oggi sorge il Mind Milano Innovation District, sta diventando sempre più un polo strategico per l’innovazione e la ricerca.

La notizia dell’approvazione dell’atto definitivo del progetto del nuovo Campus scientifico nell’area di Mind, che diventerà la nuova sede delle Facoltà scientifiche dell'Università degli Studi di Milano, rappresenta un ulteriore passo avanti, e un’ulteriore conferma, in questa direzione, grazie anche all’impegno concreto della Regione Lombardia che ha sempre creduto in questo progetto, stanziando risorse per 135 milioni di euro.

Questo enorme campus, che interesserà un’area di oltre 18mila metri quadrati, potrà accogliere e ospitare una comunità di oltre 23mila persone tra studenti, ricercatori, docenti e personale, con aree didattiche, laboratori e foresterie in grado di ospitare fino a 1100 persone.

Le dichiarazioni di Fabrizio Cecchetti