Ignazio La Russa a sostegno di Fratelli d’Italia di Parabiago

Ignazio La Russa a sostegno di Fratelli d’Italia, che alle elezioni di Parabiago sostengono il candidato sindaco dei centrodestra Raffaele Cucchi.

Ignazio La Russa a Parabiago

Venerdì 11 settembre 2020 la sezione di Fratelli d’Italia Parabiago ha organizzato un aperitivo con il vicepresidente del Senato, il senatore Ignazio La Russa, che si è confrontato con i candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale e con i cittadini parabiaghesi.

Le parole del senatore e del capolista Polito

Il senatore La Russa – introdotto e ringraziato dal capolista Giuliano Polito – ha dichiarato: “Fratelli d’Italia vuole dimostrare il proprio valore anche ai cittadini di Parabiago e sferzare il governo Conte. Noi siamo un Partito sovranista, perché per noi è importante che la nostra vita, politica e sociale, sia decisa dal popolo sovrano e non dai poteri forti.”

Giuliano Polito ha poi aggiunto: “Fratelli d’Italia ha l’ambizione di eleggere una pattuglia importante di Consiglieri Comunali per portare un contributo altrettanto importante di idee e di azioni alla nostra Comunità cittadina. Siamo fiduciosi ed ottimisti”.

