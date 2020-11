I Vigili del fuoco sanificano poliambulatorio e Centro Anziani

I Vigili del fuoco di Magenta sanificano poliambualtorio e Centro Anziani. Mattinata di lavoro a Marcallo con Casone, sabato 14 novembre, per i pompieri del distaccamento magentino cui va il ringraziamento particolare del Comune.

“Potremo così riaprire i locali dei medici di base in piena sicurezza già da lunedì”, annuncia il sindaco MArina Roma, che lo scorso 9 novembre aveva disposto al chisuura precauzionale. “Da fine novembre inizierà invece ila campagna per le vaccinazioni antinfluenzali presso il Centro Pensionati di via Pasteur. Grazie di cuore a nome di tutta la cittadinanza”, aggiunge.

Civica polemica

Nella giornata di venerdì era arrivata la stilettata dalla minoranza, critica sulla chiusura degli ambulatori di via Roma. “Le persone devono poi sapere quanto perdurerà questa situazione, come e se si è pensato di agire per risolverla con ATS. Siamo consapevoli delle difficoltà legate in questo momento al servizio sanitario, sappiamo che non esiste la bacchetta magica: chiediamo trasparenza”, ha detto Civica. Nel mirino anche il silenzio della prima cittadina sui contagi in rsa: si tratta, per ora, dia sintomatici. “Riteniamo doveroso avere maggiori dettagli da parte dell’Amministrazione. Non significa diffondere panico, né dare adito alle voci e al pettegolezzo, di cui semmai l’eccessivo silenzio è complice, ma essere chiari: il virus c’è e guai a sottostimarlo”.