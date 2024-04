I giovani leggono la Costituzione anche per i non vedenti

I giovani di San Vittore Olona leggono la Costituzione. Pronto il file con le loro voci da mettere on line.

"Questa idea mi era venuta da tempo e sono contento sia diventata realtà: abbiamo fatto leggere ai ragazzi alcuni articoli della nostra bellissima Costituzione, la registrazione sarà messa su Spotify del Comune - che apriremo a breve - Sarà questa l’occasione per ribadire a tutti i concetti contenuti nella carta costituzionale e far sì che anche i non vedenti possano scoprirla grazie alla voce dei ragazzi".

A parlare è Roberto Salvato, assessore alla Cultura del Comune di San Vittore Olona. Lo scorso anno il Comune aveva donato una copia della Costituzione ai ragazzi che avevano compiuto 18 e 19 anni. E che hanno poi accettato con entusiasmo l’idea dell’assessore: ritrovarsi in municipio e, con una semplice attrezzatura, prestare la loro voce per i diversi capitoli della Costituzione.

A prestare la loro voce sono stati Asia Loiero, Giulia Schembri, Thomas Di Dio, Donato Colucci, Simone Sammarco, Davide Croce, Matteo Re Depaolini e Giacomo Vezzoli.

"C’è chi pensa che la Costituzione possa apparire lontana, distante da noi: in realtà non è così - ha ribadito Salvato - Si tratta di un testo nato dalla lotta di Resistenza, contro la dittatura frascista, e che garantisce i diritti del nostro vivere". Presente alla presentazione anche il sindaco Daniela Rossi: "Siamo contenti di questo progetto, è importante che i nostri ragazzi conoscano e facciano conoscere la Costituzione, nata dalla Resistenza".

Come detto, il Comune è pronto a inaugurare il suo canale Spotify:

"In questo modo la registrazione sarà fruibile con più comodità e, come detto, questo progetto è pensato anche per farla conoscere ai non vedenti che potranno così ascoltare le voci dei giovani - ha ricordato Salvato - Ci piacerebbe poi anche che il sito web del Comune possa dare la possibilità di “ascoltare” le notizie che vengono pubblicate".