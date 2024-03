"I disagi a scuola ci sono ancora, altre infiltrazioni d'acqua"

"I disagi a scuola ci sono ancora": la protesta della lista di minoranza Per San Vittore Olona.

"I disagi a scuola ci sono ancora"

"A scuola ancora disagi, ancora infiltrazioni d'acqua". La protesta arriva dalla lista di minoranza Per San Vittore Olona del capogruppo Paolo Salmoiraghi e Marco Zerboni. La lista, forza di opposizione in paese, torna sulla situazione alla scuola media: "Malgrado le rassicurazioni del sindaco e della Giunta comunale la situazione dei ragazzi rimane precaria - affermano dalla lista - Raccogliamo giornalmente le lamentele dei genitori e degli stessi insegnanti per le continue infiltrazioni di acqua dalla copertura della scuola.

Ricordiamo che nel 2020 sono stati effettuati interventi che avrebbero dovuto scongiurare ulteriori infiltrazioni, come trionfalmente dichiarato dall’allora assessore ai lavori pubblici della giunta Rossi in data 18 febbraio 2021. Dopo le segnalazioni dei genitori di inizio marzo, le dichiarazioni del sindaco che per

queste infiltrazioni '…ogni tanto capita e provvederemo' sono rimaste nel cassetto visto che la situazione in questi giorni è peggiorata, per non parlare del locale mensa e della palestra".

"Scuole non priorità"

"Evidentemente questa Giunta ha in mente esclusivamente di intitolare il nuovo auditorium a don Lorenzo Milani, come da delibera numero 13 del 29 febbraio 2024, ovviamente senza neppure degnarsi di farcelo sapere preventivamente ma, soprattutto, decide di spendere 700mila euro per questo auditorium senza prendere in considerazione le problematiche

esistenti, in primis la copertura della scuola - concludono dalla lista - E meno male che le loro priorità erano le scuole".