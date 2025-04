I consiglieri di opposizione di "Robecco domani" scrivono al Prefetto

Paola Rossi e Ilaria Beretta a nome della lista Robecco domani hanno inviato un comunicato per sottolineare le motivazioni che le hanno portate a fare una segnalazione al Prefetto di Milano sul presunto impedimento al piano svolgimento delle attività del Consiglio comunale.

"Negli ultimi mesi, la lista Robecco Domani ha portato all'attenzione dei cittadini l'atteggiamento ostruzionistico dell'amministrazione del Comune di Robecco sul Naviglio, che non fornisce risposte alle legittime domande delle opposizioni e impedisce così un confronto democratico e la stessa partecipazione all'attività politica. Questa condotta è stata oggetto di una segnalazione che i nostri Consiglieri, Paola Rossi e Maurizio Brandalese, hanno inviato al Prefetto di Milano il 2 aprile. I fatti segnalati al Prefetto sono già noti, come si è detto, ma è utile ripercorrerli. In primo luogo, le interrogazioni e le richieste di accesso agli atti vengono ignorate, oppure vi si risponde con estremo ritardo. A ottobre 2024 abbiamo chiesto il perché della svalutazione dei crediti del Comune pari al 25% del saldo a bilancio e la risposta non è mai arrivata. Sempre lo scorso ottobre, abbiamo chiesto di vedere la convenzione per l'assegnazione in uso del Palazzetto dello Sport all'Associazione ASD Concordia; anche in questo caso la risposta si è fatta attendere ed è noto come sia poi venuto alla luce che la convenzione era scaduta da dieci anni. A gennaio abbiamo poi chiesto la nuova convenzione, nel frattempo firmata; la risposta è arrivata all'inizio di marzo, ma mancante di allegati essenziali, come la planimetria per l'identificazione delle aree oggetto della convenzione e il verbale di consegna; su questi ultimi documenti non abbiamo ancora avuto riscontro".