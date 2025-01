I circoli di fratelli d'Italia in visita nelle caserme dei Carabinieri

I circoli di Fratelli d’Italia di Arconate, Buscate, Castano, Turbigo e Vanzaghello hanno voluto portare un saluto ed esprimere solidarietà ai Carabinieri delle caserme di Castano, Cuggiono e Busto Garolfo.

Un segno tangibile di supporto che si inserisce nel contesto degli ultimi fatti di cronaca, per sottolineare l’importanza del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine.

"Questo gesto rappresenta non solo un atto di vicinanza, ma anche una linea politica che il partito sostiene con coerenza da sempre: il pieno sostegno alle forze dell’ordine, che ogni giorno, con sacrificio e coraggio, difendono la sicurezza dei cittadini. Donne e gli uomini in divisa che rischiano la loro vita per garantire l’incolumità delle nostre comunità e per mantenere l’ordine pubblico, e questo non può che essere riconosciuto e apprezzato".