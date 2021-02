I Cinque stelle chiedono al convocazione della Commissione Trasparenza. Tema già toccato settimane fa, quando arrivò una prima lettera contro il sindaco, ma senza successo.

Katia Delfino a convocare la commissione! Crediamo che ci siano diversi punti dirimenti da discutere, perchè questa resistenza? In questo momento lei rappresenta i cittadini, non solo una parte politica, dovrebbe essere la prima a dover comprendere che questo tipo di accuse richiedono chiarimenti urgenti! Oppure crede che queste non meritino alcun approfondimento?", chiede il Movimento. "Dopo l'ennesima lettera anonima di accuse al sindaco e alla comandante dei vigili cosa aspetta la presidente pro tempore della Commissione Trasparenza, Antimafia e Anticorruzione consigliera

Il caso della surroga

Da definire anche l’organizzazione della Commissione, dopo le dimissioni della presidente dem, Eleonora Bonfiglio, qualche mese fa: “Ricordiamo inoltre che la presidenza della commissione, come da regolamento del Consiglio comunale, spetta alle minoranze per cui la commissione deve essere convocata anche per permettere la surroga della presidente dimissionaria (da novembre) Eleonora Bonfiglio.

E non ci risponda chiedendo ai consiglieri di minoranza di raccogliere le firme per poter ottenere la convocazione… Sarebbe un’offesa alla nostra intelligenza. In presenza di questi atti è doveroso da parte del presidente convocare la Commissione. Attendiamo riscontro”, è la conclusione della minoranza grillina.