Installata nella zona industriale di Gudo Visconti una antenna 5G di Iliad. Il sindaco Omar Cirulli: “Via libera da Parco sud e Arpa”.

Gudo Visconti, installata l’antenna 5G

Le antenne del 5G arrivano a Gudo Visconti: le ha installate il gestore Iliad su un terreno di proprietà di Città metropolitana nei pressi della zona industriale del paese. Il sindaco Omar Cirulli ha spiegato: “Parco sud ed Arpa hanno dato pareri positivi circa l’applicazione dei supporti. Si tratta di opera strategica, così come documentato dalla Scia fatta pervenire per presa d’atto in Comune, che non è tenuto a rilasciare pareri nel merito”.

Come noto, la quinta generazione delle tecnologie per la comunicazione mobile costituisce un significativo sviluppo rispetto all'attuale 4G, con velocità di trasmissione dei dati notevolmente superiore della quale beneficierà anche l'Internet of things, ovvero tutti gli oggetti e i prodotti quotidiani che sempre di più in futuro saranno connessi alla rete, come elettrodomestici, auto, semafori, lampioni, orologi. Ma il dibattito attorno al 5G verte soprattutto sui timori per eventuali rischi sulla salute: al momento non esistono studi che abbiano definitivamente permesso di escludere o, al contrario, confermare possibili effetti dannosi. Anche per questo nella vicina Vermezzo con Zelo a maggio è stata emessa una ordinanza che vieta l'installazione delle antenne sul territorio comunale.