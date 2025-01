Gudo: approvato bilancio di previsione

Nell’ultimo consiglio comunale dell’anno del Comune di Gudo Visconti è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2025.

Tariffe invariate

In sintesi non sono presenti aumenti per le tasse comunali, anche per quelle relative al reddito delle persone fisiche o alle proprietà immobiliari. Restano invariate tutte le tariffe dei servizi scolastici e vengono mantenuti tutti gli investimenti sul sociale. Istituito un capitolo per la cultura, con l’inserimento di risorse ad hoc.

Nel corso della seduta è stato approvato il nuovo piano dell’illuminazione pubblica, che nei prossimi anni prevederà un risparmio di circa il 30 per cento sui costi di gestione. Un passo molto importante per un Comune di piccole dimensioni, di efficientamento energetico ed economico per le sue casse. Approvata anche una proposta della consigliera di minoranza Vincenza Tamborra, sul regolamento della Tarip.

Votato all’unanimità