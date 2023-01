Il grazie ai comandi delle Polizie locali dell'asse del Sempione

I comandi delle Polizie locali dell'asse del Sempione riunite in cerimonia a Legnano.

Polizie locali per la festa del loro patrono

"Grazie perché vi prendete cura di questa città e dei suoi abitanti, grazie perché vi sforzate di trovare la migliore soluzione per il bene comune, grazie per tutte le volte in cui coniugate rigore e umanità, grazie perché ci siete e unitamente alle altre forze dell'ordine rendete più sicure le nostre vite. Oltre al vostro compito ordinario, mi permetto di sollecitarvi a proseguire e incentivare quello educativo. La repressione è proprio l'ultima cosa, la prima è l'educazione, la cultura. So che lo fate già, insieme alle altre forze dell'ordine, però mi raccomando: andate dai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Stamattina sul giornale c'è la terribile notizia dei cinque ragazzi di Roma morti in un incidente stradale alle 2 di notte, a una velocità pazzesca... Cinque morti, quanti giovani muoiono così? Comprendo bene: non basterà quell'ora, da concetto a concetto, a educare i figli dell'infosfera e dell'immagine, tali sono i ragazzi di oggi, però anche questo contribuisce, per cui non lasciateli soli. Parlate loro della bellezza del rispetto, del valore della legalità, segno di intelligenza, maturità e autentico amore per la civile convivenza". Così nella mattinata di oggi, sabato 28 gennaio 2023, dal pulpito della basilica di San Magno, il prevosto monsignor Angelo Cairati si è rivolto agli agenti di Polizia Locale dell’aggregazione Asse del Sempione, riuniti in basilica per la celebrazione della festa del patrono San Sebastiano.





Presenti uomini e mezzi dei Comandi del Comuni aderenti alla convenzione (15 oltre compreso il capofila Legnano: Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese), con i rispettivi sindaci, ma anche i vertici della Polizia di Stato, della Compagnia Carabinieri di Legnano, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, a sottolineare la proficua sinergia interforze creatasi in questi anni. Il percorso di aggregazione dei comandi è iniziato nel 2007 e ora l'aggregazione Asse del Sempione comprende ben 15 comuni, 117mila chilometri quadrati e oltre 215mila abitanti.



L'alleanza è proficua

"E' una delle poche rimaste in Lombardia e la più grande - ha sottolineato il comandante della Polizia Locale di Legnano Daniele Ruggeri nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni dopo la Messa in basilica e la celebrazione di uomini e mezzi in piazza San Magno - E' un risultato ma non un traguardo: abbiamo davanti un percorso fitto di impegni, ma ci dobbiamo credere e ognuno ci dovrà mettere qualcosa di sé. Lo dico ai comandanti, agli agenti e ai sindaci, che devono metterci a disposizione dotazioni e darci la possibilità di accrescere la nostra professionalità. I fenomeni che siamo chiamati a tenere sotto osservazione sono complessi, la società è cambiata e la sfida alla quale la Polizia Locale è chiamata è quella di cambiare ed evolvere anch'essa. Ferma restando la sinergia, sulla quale la nostra aggregazione si basa". "E' bello oggi poter celebrare un lavoro di rete stando insieme - ha aggiunto il primo cittadino legnanese Lorenzo Radice - Grazie per quello che fate nel lavoro quotidiano: siete la dimostrazione che uno più uno non fa sempre due ma può fare tre. Grazie perché siete davvero un valore aggiunto per le nostre comunità".