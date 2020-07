Grazie alla Lega la Regione stanzia 500mila euro per la nuova piazza del teatro di Rho.

Ieri, martedì 28 luglio, è stato approvato l’Ordine del Giorno della Lega all’Assestamento di Bilancio 2020-2022 per l’utilizzo del Fondo Interventi per la ripresa economica. Nel merito è intervenuto il primo firmatario e consigliere della Lega al Pirellone, Simone Giudici.

“La Regione Lombardia – spiega Simone Giudici – con questo Assestamento al Bilancio ha posto in essere un enorme sforzo economico, mettendo sul piatto una cifra mai vista prima in un bilancio regionale: 3 miliardi di euro dedicati al Fondo interventi per la ripresa. Nell’ambito di questo stanziamento ho voluto presentare un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale al cofinanziamento per un totale di 500 mila euro su 700 mila previsti, di un’opera importante per il Comune di Rho: la realizzazione della nuova piazza del teatro, che sorgerà in via Dante.

Il teatro rappresenta un’opera molto attesa dai nostri cittadini e presto sarà portato a compimento. Realizzare una piazza degna di questa struttura è fondamentale e con questo stanziamento si dimostra come Regione Lombardia intenda sostenere chi investe nella cultura, a prescindere dal colore politico dell’amministrazione.

Sarebbe bello – conclude Giudici – che la giunta rhodense, nell’intitolazione della nuova piazza, tenesse conto del difficile momento che abbiamo vissuto nella nostra Regione nel periodo covid e del ruolo determinante avuto da Regione Lombardia per sconfiggere questa battaglia”.