Gli auguri del Commissario straordinario ai legnanesi

Il Commissario straordinario di Legnano, Cristiana Cirelli, ha fatto gli auguri di Pasqua ai cittadini.

“Gentili cittadini,

quella che ci apprestiamo a vivere sarà, come noto, una festa del tutto particolare. Solo poche settimane fa nessuno di noi avrebbe immaginato di trascorrerla dovendo rispettare misure necessarie a contenere una pandemia. In questo frangente, che ha generato difficoltà inedite negli ambiti della salute pubblica, dell’economia e in generale della società, abbiamo tutti dovuto affrontare nuovi problemi. Mi preme sottolineare che, al di là di trasgressioni circoscritte, i cittadini di Legnano hanno dimostrato di avere compreso la gravità del momento, rispettando le regole e, in molti casi, producendosi in gesti di solidarietà tutt’altro che scontati. Colgo l’occasione offerta dalla festa imminente per rivolgere un ringraziamento a quanti si sono spesi per il bene comune, alle forze dell’ordine, a tutti coloro, volontari e professionisti, che assistono i malati e le persone messe maggiormente alla prova dall’emergenza. Faccio appello alla cittadinanza affinché non abbassi la guardia anche in giorni tradizionalmente dedicati alle riunioni di famiglia e alle gite all’aria aperta. Al riguardo rappresento che , proprio per assicurare il rispetto delle regole, i controlli già in atto da parte della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine saranno ulteriormente intensificati: le rinunce di oggi avvicinano il ritorno alla normalità”.