"Una Giunta che rimanda troppo e non decide mai"

"Una Giunta che rimanda troppo": la protesta che arriva dalla lista civica di minoranza Per San Vittore Olona.

"Una Giunta troppo lenta"

"L'Amministrazione comunale Rossi è la paladina di coloro che, parafrasando il sommo Dante Alighieri, 'stan sospesi e non decidono mai'". Così la lista di minoranza Per San Vittore Olona, del capogruppo Paolo Salmoiraghi e del consigliere Marco Zerboni, torna a puntare il dito contro l’operato della Giunta comunale. "La via Tommaso Grossi giace da due anni chiusa con una transenna al traffico nel primo tratto dal Sempione - affermano dalla lista - Perchè l'Amministrazione non prende la decisione di intervenire direttamente mettendo in sicurezza l'edificio e chiedendo poi i danni al privato cittadino? Dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male perchè si intervenga? E' stato annunciato il cambio di gestore degli impianti sportivi ma tutto tace. Campetti di via Alfieri: nell'ottobre 2019 avevano detto in Consiglio di avere in mente un "grosso progetto" ma da allora tutto è abbandonato, senza prospettiva a breve di apertura. I servizi igienici poi creati lungo l'Olona Greenway giacciono in una condizione pietosa, senza pulizie adeguate e senza manutenzione al legno che ogni due anni andava riverniciato per mantenerne la giusta efficienza, ma anche qui il nulla".

La richiesta finale

E Salmoiraghi e Zerboni di Per San Vittore concludono: "Sarebbe il caso che lasciasse lavorare fin da subito chi vuole veramente occuparsi della cosa pubblica prima che determinate situazioni diventino così gravi da diventare irrisolvibili".