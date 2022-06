Giunta Barletta bis, i giochi sono fatti: ecco chi sono gli assessori

Giunta Barletta bis, ecco i cinque assessori.

Giunta Barletta bis: il sindaco ha annunciato la sua squadra

Arriva di martedì come annunciato la settimana scorsa dal sindaco la lista degli assessori della nuova Giunta del Comune di Garbagnate Milanese. Il sindaco Daniele Davide Barletta, fresco di rielezione, mantiene gli Affari generali, il Personale e le società partecipate, Casa, Patrimonio e le Politiche sociali precedentemente in mano a Giovanni Bucci. Il sindaco ha l’incarico personale di occuparsi in prima persona dell’Accordo di programma dell’area ex Alfa Romeo. Vicesindaco è Simona Travagliati (Lega) che come nella scorsa legislatura mantiene la delega all’Istruzione, Formazione politiche del lavoro, pari opportunità e conciliazione dei tempi, Sport, Associazioni e Terzo settore compreso la Cultura. New entry il giovane Ivan Daga (Lista Barletta Sindaco) cui sono state affidate le Attività produttive, il Commercio e il Marketing Territoriale. Primavera Abate (Forza Italia) ha la delega alla Trasparenza e partecipazione, Semplificazione amministrativa, Innovazione, Comunicazione, Ambiente, Transizione ecologica, Politiche giovanili. Alberto Pirola (Fratelli d’Italia) rimane saldo ai Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata e pubblica, Arredo urbano, Bilancio, tributi e Catasto come lo era nella precedente legislatura. L’onorevole Fabio Boniardi (Lega) idem come nei cinque anni precedenti: incarico alla Sicurezza, Mobilità, Viabilità e Protezione Civile.