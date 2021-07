Girolamo Alfredo Franceschini è il candidato del Pd

Girolamo Alfredo Franceschini guiderà la lista del Partito democratico alle elezioni comunali di Nerviano a ottobre.

Girolamo Alfredo Franceschini si candida

E' Girolamo Alfredo Franceschini il candidato sindaco del Partito democratico. Ad annunciarlo è il circolo locale del partito di centrosinistra. Franceschini, insegnante in pensione e psicologo, residente a San'Ilario, era stato assessore alla Cultura durante la prima Amministrazione comunale del sindaco Enrico Cozzi.

"E' l'uomo giusto"

Il Pd crede in lui: "E' l'uomo che abbiamo scelto in questi mesi di preparazione alla campagna elettorale e che ci ha dato la sua disponibilità a intraprendere questa sfida - afferma Gennaro Elmo, segretario del circolo Pd nervinese - Riteniamo sia la personalità più adatta per guidare Nerviano per i prossimi cinque anni".

Il candidato sarà presentato alla stampa martedì 27 luglio, alle 18, nella sala civica di Garbatola.