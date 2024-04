Gioventù Nazionale: nasce a Rho la sezione di zona del movimento giovanile di Fratelli d’Italia

La sezione territoriale «Nord Milano» di Gioventù Nazionale coprirà l’area geografica del Rhodense e quella del Nord Milano, in un’area che da Settimo e Cornaredo arriva fino Sesto San Giovanni.

Il rhodense Nicolò Laviani nominato segretario del gruppo

Il presidente provinciale dei giovani di Fratelli d’Italia, Luca Terzi, ha ratificato la nomina del rhodense Nicolò Laviani (già vicepresidente della Consulta provinciale studentesca) a segretario della sezione. Tra i fondatori rhodensi anche Alessandro Bullani, rhodense, presidente provinciale del movimento «Azione Studentesca» e Andrea Recalcati, capogruppo del partito locale e vicepresidente del Consiglio comunale di Rho.

Laviani: "Saremo il punto di riferimento per i giovani del territorio"

La presentazione ufficiale avverrà nelle prossime settimane, ma la sezione e i militanti sono già operativi. «Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso in territori così importanti come il Rhodense e il Nord Milano, che stanno diventando sempre più centrali nell’ambito provinciale e regionale – commenta Laviani - Saremo il punto di riferimento per i giovani del territorio che si riconoscono nei valori della cultura di destra. Finalmente la nostra comunità avrà la possibilità di far sentire la propria voce partecipando al dibattito pubblico, ma soprattutto avanzando proposte alle amministrazioni comunali in vista delle elezioni europee, nazionali e locali».

Recalcati: "Fratelli d’Italia a Rho è una realtà politica, ricostruita proprio dalla passione"

«Oggi i giovani sono troppe volte distanti dalla politica, che però prende ogni giorno decisioni anche per loro – spiega Recalcati – Attraverso le attività promosse dalla nostra nuova sezione vogliamo ricollegare sempre più questi due mondi. Il mio impegno nel coinvolgere, crescere e valorizzare giovani appassionati di politica mi ha portato in Consiglio comunale e voglio che i nostri validi ragazzi abbiano sempre più concrete e maggiori possibilità di partecipazione nei partiti e nel mondo istituzionale. Fratelli d’Italia a Rho è una realtà politica, ricostruita proprio dalla passione, dalla purezza e dalla lealtà dei giovani, che oggi rappresenta una partito ben consolidato e vivo sul territorio. Gioventù Nazionale, grazie anche al precedente lavoro della sezione legnanese dell’Alto Milanese, rappresenta uno spazio fondamentale per crescere all’insegna dei valori della libertà, dell’identità e dell’amor di patria. La cultura di destra è forte, viva e costruisce grazie ai nostri giovani un futuro in cui non sarà più seconda a nessuno».