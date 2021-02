Giorno del Ricordo, cerimonia nel piazzale del cimitero

Giorno del Ricordo, cerimonia nella zona del piazzale del cimitero a Legnano organizzata dal Comitato 10 febbraio.

Giorno del Ricordo, la cerimonia

Una manifestazione statica, nel rispetto delle norme vigenti per l’emergenza sanitaria Covid. E’ quella andata in scena questa mattina, nella zona del piazzale del cimitero a Legnano. A organizzarla è stato il Comitato 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo.

Le motivazioni

Gli organizzatori ricordano: “In memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia e delle vicende del confine orientale, si esprime doveroso omaggio alle vittime e un riconoscimento ai superstiti, affinchè quei tragici eventi non vengano mai dimenticati”.

Le foto: