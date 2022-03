Gianluca Marta sarà il candidato sindaco?

Magnago

Dalle prime indiscrezioni sarebbe lui il politico scelto come rappresentante dell'Amministrazione comunale uscente alle elezioni comunali di questa primavera

Gianluca Marta potrebbe essere il candidato sindaco dell'Amministrazione comunale uscente di Magnago.

Gianluca Marta pronto a correre?

Dovrebbe essere Gianluca Marta il candidato sindaco dell'attuale Amministrazione comunale. E' quello del 31enne laureato in Beni Culturale all'Università Cattolica di Milano il nome più forte della riunione che tra due giorni metterà nero su bianco il possibile sostituto di Carla Picco in piazza Italia, centrodestra permettendo.

Nulla ancora di ufficiale però, nelle parole della maggioranza: "La decisione non è ancora stata presa e il nome del candidato sindaco emergerà solo lunedì sera in una riunione, in presenza, di tutte le persone che fanno parte del gruppo di Progetto Cambiare" spiega il portavoce Massimo Rogora.

La data della presentazione

L'appuntamento per la fumata bianca è quindi fissato per il 28 marzo, nella sala della biblioteca comunale di via Lambruschini.

Tra i nomi in lista quasi certo l'abbandono di Angelo Lofano, assessore allo Sport negli ultimi dieci anni, mentre ci sarà il segretario della locale sezione del Pd Gabriele Colombo e il ritorno di Paola Zavattaro. Marta avrebbe il sostegno di molti degli elementi più autorevoli della lista; meno consistenti le strade che portano agli altri nomi ancora papabili, ovvero quelli di Fabio Alfano e Lorena Ziprandi.