Amministrative

Ieri la presentazione ufficiale in piazza San Michele.

Gianluca Marta concorre alla prossima tornata elettorale di Magnago. Ieri la presentazione ufficiale in piazza San Michele.

Concorre alla prossima tornata elettorale

Gianluca Marta si presenta: il candidato sindaco dell'attuale Amministrazione comunale, nella mattinata di ieri, sabato 2 aprile 2022, era in piazza San Michele insieme a buona parte della squadra di Progetto Cambiare, pronta a confrontarsi nella tornata elettorale che si terrà il prossimo 12 giugno.

Gialunca Marta

Il trentunenne magnaghese, consigliere comunale dal 2017, ha raccontato di come è nata l'idea di candidarsi a sindaco di Magnago, appoggiato dall'attuale prima cittadina Carla Picco oltre che da buona parte dell'attuale squadra che governa il paese da due mandati. "Abbiamo valori che ci accomunano e in questi cinque anni mi sono sempre sentito parte di una squadra - spiega Marta - Sono cresciuto tanto in questi anni, sia perchè la vita di porta a farlo a quest'età, sia per aver 'rubato il mestiere' a elementi più esperti all'interno dell'Amministrazione, sia perché ho partecipato ad alcuni corsi formativi tenuti da Anci e riservati ai giovani amministratori italiani. Ho accettato con entusiasmo questa candidatura, sono molto fiero di essere qui".

La squadra

Faranno parte della squadra il sindaco uscente Carla Picco, gli assessori Fabio Alfano e Andrea Scampini, il capogruppo Massimo Rogora, la consigliera Lorena Ziprandi. A loro si aggiungono Romina Colombo, Luca Grassi, Gabriele Colombo e Paola Zavattaro. Ancora da definire gli ultimi nomi che andranno a completare la lista.